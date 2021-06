Meteo Lombardia: domani temperature massime fino a +35°C

In arrivo in Lombardia le prime giornate di afa.

“Per tutto il periodo, presenza sulla regione di un robusto promontorio anticiclonico di matrice atlantica che garantisce stabilità ed assenza di precipitazioni, salvo qualche isolato rovescio pomeridiano sui rilievi. Temperature in aumento fino a lunedì, quando è atteso l’ingresso di aria più fresca da est nei bassi strati, con conseguente rientro a valori più vicini alle medie del periodo. Da metà di settimana prossima è possibile un parziale indebolimento della struttura di alta pressione, con precipitazioni più organizzate circoscritte ai rilievi“: questa l’evoluzione generale per i prossimi giorni secondo Arpa regionale.

Secondo il consueto bollettino, domani il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le precipitazioni saranno assenti, salvo occasionali ed isolati rovesci pomeridiani sui rilievi. Le temperature minime e massime saranno in aumento: in pianura attesi valori minimi compresi tra +18 e +21°C, massimi compresi tra +28 e +35°C. Previsto “moderato disagio da calore in pianura“.