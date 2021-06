La Protezione civile regionale della Sicilia ha diramato un nuovo bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 00:00 del 27 giugno e per le successive 24 ore. Permane il livello 3 (colore rosso) nella provincia di Palermo e Catania per quanto riguarda il rischio di ondate di calore previste per domani, domenica 27 giugno.

Si attesta sui 36°C la previsione relativa alla temperatura massima percepita.

Di seguito, i dettagli del bollettino.