Monsoni, maltempo in India: intense piogge a Mumbai, allagamenti e traffico in tilt

Allerta meteo in India: il Dipartimento Meteorologico IMD ha segnalato che Mumbai nelle prossime 24 ore verrà colpita da forti temporali con fulmini, venti e piogge torrenziali.

Già nelle scorse ore la città è stata interessata da intense precipitazioni con conseguenti disagi nella capitale finanziaria del Paese, tra interi quartieri allagati, strade inagibili, fognature intasate, e traffico caotico.

In tilt anche la rete ferroviaria suburbana, essenziale per spostarsi nella megalopoli.