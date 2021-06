40 mucche scappano da un mattatoio e paralizzano un’intera città: panico a Pico Rivera [VIDEO]

Una mandria di mucche è scappata da un mattatoio e ha vagato per oltre 1,5km in un quartiere di Pico Rivera, in California. Le autorità hanno ricevuto notizie di decine di mucche a spasso per le strade della città nella sera di martedì 22 giugno (vedi video in fondo all’articolo). Le mucche sono fuggite dal mattatoio grazie ad un cancello dimenticato aperto.

Alcune si sono fermate a mangiare nel giardino di una residenza, mentre una mucca che aveva caricato una famiglia è stata colpita a morte dalle autorità. Diverse persone sono cadute a terra e hanno riportato ferite minori.

La mandria è poi finita in un vicolo cieco. Le autorità hanno cercato di riunire gli animali mentre attendevano l’arrivo di rimorchi per cavalli. Nonostante la maggior parte delle mucche sia stata caricata sui rimorchi, alcune sono riuscite a sfuggire alle forze dell’ordine e hanno continuato la loro passeggiata in città. Durante le prime ore di mercoledì 23 giugno, le autorità hanno annunciato che delle 40 mucche scappate, 38 erano state catturate, una uccisa e un’altra era ancora libera.