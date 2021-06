Coronavirus, ECDC: niente test e quarantena per i viaggiatori europei vaccinati, ma la mascherina va indossata

Diffuse le nuove raccomandazioni sui viaggi aerei, aggiornate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dall’Agenzia Ue per la sicurezza dell’aviazione (Easa), in linea con le evidenze scientifiche più recenti e le raccomandazioni approvate dal Consiglio Ue.

Non sono previsti test e quarantena per i viaggiatori europei completamente vaccinati o che hanno avuto il Covid negli ultimi sei mesi, ma rimane la necessità di distanziamento di almeno un metro e di indossare le mascherine in tutte le fasi del trasferimento. La regola generale dell’esenzione da test e quarantene vale a meno che non si provenga da un’area ad altissimo rischio con varianti.