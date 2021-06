Notte all’addiaccio al confine tra Piemonte e Valle d’Aosta, il soccorso alpino salva escursionista

Dopo una notte trascorsa all’addiaccio, in quota, sopra il colle del Nivolet, al confine tra Piemonte e Valle d’Aosta, il soccorso alpino ha tratto in salvo un escursionista di 70 anni: ieri pomeriggio l’uomo era salito fino alla vetta del Taou Blanc a 3.438 metri di quota, poi scendendo ha perso l’orientamento ed è rimasto bloccato al Col Leynir. A dare l’allarme, nella tarda serata, è stata la moglie.

Le squadre a piedi del soccorso alpino della Valle Orco, salite da Ceresole Reale, hanno iniziato a scandagliare la zona, individuando e raggiungendo l’escursionista intorno alle 06:30.

L’uomo, molto provato per la notte al freddo, era comunque in discrete condizioni di salute.