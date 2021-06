Notte di fuoco in Puglia, incendi dal Gargano al Salento: distrutti ettari di macchia mediterranea

Notte di fuoco in Puglia: sono stati numerosi i roghi divampati nelle scorse ore, dal Gargano al Salento.

Nella zona di San Nicandro Garganico (Foggia) sono stati ridotti in cenere ben 20 ettari di macchia mediterranea: l’incendio è scoppiato dopo le 23 e ha richiesto il lavoro di 4 squadre di vigili del fuoco. Incendio anche sulla collina della marina di Andrano (Lecce): in fiamme ettari di macchia mediterranea.