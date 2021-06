Ombrelloni e sdraio sotto i grattacieli: apre il LidoBam, oasi di relax e sostenibilità a Milano [FOTO]

Il 12 giugno, a Milano ha aperto i battenti il LidoBam, l’oasi di relax a due passi da piazza Gae Aulenti, che ripensa l’esperienza estiva rendendola più sostenibile. Con l’arrivo del caldo, ombrelloni e sdraio appaiono sotto i grattacieli di Porta Nova: sono accessibili tutti i giorni della settimana fino all’8 agosto e fruibili gratuitamente (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

In tutto, LidoBam dispone di 60 posti, di cui 10 riservati ai BAMFRIEND e 4 ai disabili. Novita’ di quest’estate e’ l’allestimento di un’area con dodici speciali ombrelloni in grado di sfruttare i raggi del sole per creare refrigerio ed energia elettrica. Il progetto e’ stato affidato allo studio internazionale di design e innovazione CRA – Carlo Ratti Associati, sviluppato in collaborazione con l’architetto Italo Rota e l’ingegnere Chuck Hoberman. Il team ha realizzato un ombrellone potenziato e altamente tecnologico che, da una parte ripara dai raggi UV, e dall’altra li cattura e li traduce in energia. Ogni ombrellone, infatti, e’ dotato di pannelli fotovoltaici che convertono l’energia solare in elettricità.

Undici ombrelloni dell’area alimentano un banco conservatore per gelati, che non avrà quindi bisogno di ulteriore energia per il suo funzionamento, ospitato in un piccolo punto Bar per la vendita di gelati Sammontana, acqua, caffè, succhi e croissanterie.

Ombrelloni e sdraio sono accessibili tutti i giorni della settimana: da lunedì a venerdì dalle 12.30 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20. Attraverso l’app Portanuova, è possibile prenotare l’intera giornata o per fasce orarie: mattina (sabato e domenica, 10-12), pausa pranzo (12:30-14:30), pomeriggio (15-20). Ombrelloni e sedute sono posti all’interno dei white circle, caratteristici del parco, che permettono di immergersi nel patrimonio botanico del Parco, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Il progetto è stato inaugurato da Fondazione Riccardo Catella, incaricata dal Comune di Milano di gestione, sicurezza, manutenzione e programma culturale di Bam – Biblioteca degli Alberi Milano, e Sammontana, la prima azienda italiana di gelato e pasticceria surgelata. ‘‘La realizzazione di LidoBam per il secondo anno consecutivo dimostra l’attenzione di Fondazione Riccardo Catella nei confronti della cittadinanza, che lo scorso anno ha largamente apprezzato la nostra idea di creare una spiaggia green nel cuore di Milano. Proprio dall’ascolto degli utenti nasce la collaborazione con Sammontana che ci permette di offrire loro una pausa rinfrescante in maniera sostenibile e totalmente gratuita. Oltre alla sostenibilità, la Fondazione si impegna a garantire un’esperienza sicura e inclusiva”, ha dichiarato Kelly Russell Catella, Direttore Generale di Fondazione Riccardo Catella.