Meteo, l’ondata di caldo mantiene temperature infuocate sull’Italia: punte di +44°C in Sicilia, +42°C in Calabria, +41°C in Puglia

La massa d’aria rovente nordafricana, che sta provocando una potente ondata di caldo, si farà ancora più incandescente nei prossimi giorni. Oggi caldo “infernale” su molte regioni del Centro-Sud, meno al Nord e ancora meno sull’angolo nordoccidentale del Paese, dove è presente un’instabilità più accesa a causa di infiltrazioni di aria umida provenienti dalla Spagna. Anche oggi, come ieri, la regione più calda è la Sicilia, dove si registrano punte di +44°C; punte di +42°C in Calabria e +41°C in Puglia.

Ancora presenti grandi quantità di sabbia dal Sahara sulla penisola, come evidente dall’immagine satellitare in alto.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 22 giugno 2021, in alcune località italiane: