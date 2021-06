Etna in eruzione, parossismo violentissimo: fitta pioggia nera su Catania, la città è ricoperta di cenere, massima attenzione agli spostamenti – LIVE

L’Etna ha dato inizio ad un nuovo parossismo nella serata di oggi, sabato 19 giugno. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, aveva comunicato che “dalle ore 18.15 è iniziata l’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est. Tale attività è accompagnata da una modesta emissione di cenere”, per poi comunicare che “a partire dalle 19.00 UTC, l’attività stromboliana è passata a fontana di lava. Sulla base del modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione S”.

“L’attività effusiva prodotta dal trabocco lavico in direzione Sud-Ovest continua ad essere ben alimentato. L’ampiezza media del tremore vulcanico e l’attività infrasonica hanno raggiunto valori molto elevati. Le sorgenti del tremore e degli eventi infrasonici sono localizzate al Cratere di Sud-Est. Le stazioni sommitali della rete clinometrica evidenziano modeste variazioni di inclinazione (pochi decimi di microradiante)”, conclude l’INGV.

La cenere prodotta dal parossismo di oggi sta cadendo anche sulla città di Catania, coprendo tutto di nero (vedi foto della gallery scorrevole in alto). La popolazione è invitata alla massima prudenza in quanto la cenere sull’asfalto è molto pericolosa, rendendo le strade viscide e scivolose. Gli spostamenti in auto e soprattutto in scooter sono, dunque, molto pericolosi.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’attività dell’Etna in diretta: