Etna, un nuovo parossismo illumina la notte: fontana di lava e nube eruttiva fino a 7km [LIVE]

L’Etna continua a produrre un parossismo dietro l’altro, dopo aver intensificato la frequenza degli episodi in questa settimana. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “a partire dalle 18:40 UTC circa, si osserva dalle telecamere di sorveglianza il passaggio da attività stromboliana del Cratere di Sud-Est a fontana di lava. Sulla base del modello previsionale, la nube eruttiva si disperde in direzione Est. Al momento, l’altezza della colonna eruttiva ha raggiunto circa 7 km a.s.l. Alle ore 18:40 UTC l’ampiezza del tremore vulcanico è su valori molto alti con andamento in crescita. Il numero degli eventi infrasonici è alto”.

“A partire dalle 18:25 UTC si osserva anche un trabocco lavico che dal versante meridionale dal Cratere di Sud-Est, si propaga in direzione Sud-Ovest”, conclude l’INGV.

L’INGV ha emesso un bollettino di allerta aero (Vona) rosso, ma l’aeroporto di Catania è al momento operativo.

Nella gallery scorrevole in alto, alcune immagini dell’eruzione in atto.