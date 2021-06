Passeggiata spaziale oggi per Shane Kimbrough e Thomas Pesquet: installeranno il 2° dei 6 nuovi pannelli solari

L’astronauta della NASA Shane Kimbrough e l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Thomas Pesquet usciranno oggi dalla camera di equilibrio Quest della Stazione Spaziale Internazionale per un’attività extraveicolare (EVA), per installare e dispiegare il 2° dei 6 nuovi pannelli solari.

Le immagini della passeggiata spaziale verranno trasmesse su NASA TV (link di seguito, in basso) a partire dalle 12:30 ora italiana, con uscita prevista intorno alle 14.

Durante la passeggiata spaziale di 6 ore e mezza, Kimbrough e Pesquet lavoreranno all’estremità del lato sinistro della struttura a traliccio della della Stazione (P6) per aggiornare il canale di alimentazione 4B con l’installazione e il dispiegamento di un array solare roll-out della ISS (iROSA).

Due dei nuovi pannelli solari sono arrivati ​​alla Stazione grazie al cargo Dragon di SpaceX, come parte della 22ª missione di rifornimento commerciale. La passeggiata spaziale segue altre 2 attività extraveicolari recenti: il 16 giugno Kimbrough e Pesquet hanno spostato il primo iROSA su una staffa di montaggio sul canale di alimentazione 2B sul traliccio della porta 6, dove è stato fissato nella sua configurazione piegata. Il 20 giugno il duo è tornato al canale di alimentazione 2B per completare l’installazione e il dispiegamento.

I nuovi pannelli solari andranno ad incrementare gli array esistenti, che funzionano bene ma hanno iniziato a mostrare segni di degrado, a lungo previsto, poiché hanno funzionato ben oltre la durata programmata di 15 anni: la prima coppia di pannelli solari è stata installata nel dicembre 2000 e alimenta la Stazione da oltre 20 anni.

Quella odierna sarà la 241ª passeggiata spaziale a sostegno dell’assemblaggio della ISS. Pesquet sarà il membro dell’equipaggio extraveicolare 1 (EV 1), con strisce rosse sulla tuta, mentre Kimbrough sarà il membro dell’equipaggio extraveicolare 2 (EV 2), con una tuta non marcata. Operando dall’interno della stazione, l’astronauta della NASA Megan McArthur, con l’astronauta della NASA Mark Vande Hei che funge da backup, grazie al braccio robotico porterà Pesquet e l’array il più vicino possibile al luogo di installazione.

La passeggiata spaziale sarà la 9ª per Kimbrough e la 5ª per Pesquet. Il duo è giunto sulla ISS per una missione scientifica di 6 mesi il 24 aprile scorso, con la missione SpaceX Crew-2 della NASA a bordo della Crew Dragon Endeavour.