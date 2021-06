Paura e gente in strada in Perù: scossa di terremoto colpisce a sud di Lima, le prime immagini [FOTO e VIDEO]

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.8, ha colpito alle 02:54 UTC (21:54 ora locale) la costa centrale del Perù: tanta la paura tra i residenti vicino all’epicentro e nella capitale, e molti sono fuggiti dalle case, ma non si hanno al momento segnalazioni immediate di gravi danni.

Secondo lo US Geological Survey, l’epicentro del sisma è stato localizzato a 10,3 km a ovest-sudovest di Mala, nella provincia di Canete, a una profondità di 50,6 km.

Il sisma è stato avvertito nella capitale Lima dove alcune rocce sono cadute su una carreggiata lungo la costa della città, ma le autorità non hanno segnalato danni di rilievo.

Nella capitale, la gente si è riversata per le strade. “E’ stato uno dei terremoti più forti che sia stato sentito a Lima negli ultimi anni“, ha sottolineato Hernando Taversa, a capo dell’Istituto geofisico peruviano.

I terremoti sono frequenti in Perù, che si trova sulla “Cintura di fuoco del Pacifico”, zona caratterizzata da frequenti scosse ed eruzioni vulcaniche.