Pesto genovese ritirato dal mercato per rischio chimico: l’avviso del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per “Pesto genovese senza aglio“, a marchio pastificio Novella Sas. Il lotto di produzione ritirato è il n° L171, con data di scadenza o termine minimo di conservazione è indicata in 19.06.2021. Venduto in unità da 130g.

Il prodotto è stato richiamato per non conformità ai criteri di sicurezza alimentare di cui al Reg. 2073/05 e per rischio chimico. Nelle avvertenze si legge: “Informazioni per il consumatore: i consumatori in possesso di questo lotto sono invitati a riportare il prodotto in questione al punto vendita. Per informazioni contattare direttamente il Pastificio Novella allo 0185/700.812″.