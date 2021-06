Pezzi di plastica nei cioccolatini: noto marchio richiama diversi lotti, pericolo per i consumatori

La sicurezza e la qualità del prodotto hanno la massima priorità per Hofbauer. Di conseguenza, stiamo richiamando tre articoli Hofbauer Bonbonnier per una protezione coerente dei consumatori. E’ quanto si legge sul sito web dell’azienda austriaca Hofbauer, che fa parte del gruppo Lindt. A causa di un avvertimento del fornitore – si legge ancora nella nota -, non si può escludere che ci siano pezzi di plastica isolati dagli accessori di imballaggio nella pralina “Dessert Noce-Mandorla“. La probabilità che vengano aggiunti corpi estranei è estremamente bassa. Tuttavia, a causa del nostro alto livello di cura, ti chiediamo di non consumare i seguenti prodotti che contengono questo pezzo di pralina. Gli articoli diversi da quelli menzionati di seguito non sono interessati e possono essere tranquillamente consumati.

Prodotti interessati dal richiamo

Ecco tutte le tipologie e i lotti di cioccolatini richiamati:

“Für Verwöhnte Selection”, da 200 grammi con la data di scadenza fissata al 30 giugno 2022, lotti L4771 e L 5771;

“De Luxe Collection” da 450 grammi con la data di scadenza fissata al 30 giugno 2022, lotti L2771;

“Für Verwöhnte Marzipan” da 125 grammi con la data di scadenza fissata al 31 marzo 2022, lotto L5841; 30 aprile 2022 lotto L2821; 31 maggio 2022, lotti L2821 / L3821 / L5821 / L6821 / L1811.

I tre articoli saranno ritirati dal mercato con effetto immediato. I consumatori che hanno a casa il prodotto interessato possono riportarlo al punto vendita di riferimento e ricevere il rimborso del prezzo di vendita, anche senza presentare lo scontrino.

Ulteriori lotti di produzione dei prodotti menzionati, così come altri prodotti Hofbauer non sono interessati dal richiamo e possono essere consumati senza esitazione.

Hofbauer si scusa con tutti gli interessati per l’inconveniente.

Per ulteriori informazioni, contattare il servizio consumatori Hofbauer:

+43 1 601 82 805.

L’accessibilità del servizio al consumatore è garantita dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.