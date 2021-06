Piemonte piegato dal maltempo: tromba d’aria nel torinese, alberi caduti e strade bloccate nel novarese [FOTO & VIDEO]

Piemonte messo sotto scacco dal maltempo. E’ stata una domenica devastante per diversi comuni piemontesi, dove le piogge torrenziali di oggi hanno causato numerosi danni, arrivando addirittura a scoperchiare le case a Favria. La pioggia sta cadendo copiosa da ore su tutta la regione: a Torino la temperatura è crollata a +23°C dopo una massima di +30°C.

Tra le zone più colpite dai temporali di oggi, spiccano 30mm di pioggia caduti a Castell’Alfero (AT), 28mm a Varisella (TO) e Lemie (TO), 27mm a Front (TO), 20mm a San Damiano D’Asti (AT), 17mm ad Asti.

Cafasse e Fiano, nel torinese, sono stati colpiti da una tromba d’aria, con alberi caduti nel parcheggio di un ristorante e diverse auto coinvolte. L’incidente è accaduto presso il parcheggio del ristorante “Antichi Sapori” di via Lanzo, dove una tromba d’aria unita ad un forte temporale, ha causato la caduta di alberi ad alto fusto nel parcheggio del ristorante, danneggiando la copertura del dehor del locale dove in quel momento erano presenti dei clienti per il pranzo, e invadendo il parcheggio dove si trovavano parcheggiate diverse auto, anche queste danneggiate. Il maltempo e il vento, inoltre, hanno scoperchiato i tetti di diverse abitazioni del paese.

Nei video postati sui social da diversi utenti piemontesi, si vedono macerie e rottami, dovuti al forte vento unito alla pioggia torrenziale. Nelle immagini visibili nella gallery fotografica scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, diversi scatti che arrivano dal torinese e dal novarese, dove nei pressi di Novarello, centro sportivo del Novara Calcio, alberi sono caduti nel parcheggio e sulle strade.