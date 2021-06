Maltempo, ancora piogge in Campania: strade allagate a Sarno e Scafati, nel Salernitano

La pioggia battente che e’ caduta nel primo pomeriggio di oggi ha provocato l’allagamento di diverse strade nell’agro nocerino sarnese, nel Salernitano. A Scafati, invasi dall’acqua un tratto di via Passanti, del corso Nazionale e di via Alcide De Gasperi all’incrocio con via Cesare Battisti e nella zona industriale via Sant’Antonio Abate. Allagata anche la stazione della Circumvesuviana di Scafati con la circolazione ferroviaria sulla tratta Pompei – Poggiomarino che e’ stata ripristinata regolarmente dalle 16.50, come si legge sul sito dell’Eav.

A Sarno, invece, si sono allagati due sottopassi in via Garigliano, ma il problema è stato risolto velocemente grazie all’impiego delle pompe idrauliche.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi in Campania, aggiornati alle ore 18:45, segnaliamo: 36mm a Roscigno, 29mm a Montano Antilia, 24mm a Gioi Cilento.

