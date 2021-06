Maltempo, piogge torrenziali in Germania: inondazioni e alberi abbattuti, devastante grandinata sommerge Bösingen [FOTO e VIDEO]

Forti temporali si sono abbattuti sulla Germania nella serata di ieri, lunedì 28 giugno, provocando piogge torrenziali sui settori meridionali e occidentali del Paese. Gli stati di Baden-Wuerttemberg, Baviera e Hesse sono stati i più colpiti dalle piogge torrenziali, che hanno portato a decine di incidenti e a centinaia di operazioni dei Vigili del Fuoco nel corso della notte.

In Baviera, alcune località sono state allagate, inclusa Moemlingen, vicino Francoforte, dove le strade sono state completamente ricoperte dall’acqua e dal fango e molti scantinati sono stati liberati dall’acqua dai pompieri (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Un violento temporale ha colpito anche Bösingen, cittadina che si trova pochi chilometri a sud-ovest di Stoccarda. Sulla località, si è abbattuta una devastante grandinata, che ha sommerso la città con fiumi di acqua e ghiaccio, che hanno superato un metro e mezzo di altezza (vedi video in fondo all’articolo). Ovviamente, tali condizioni hanno mandato in tilt il traffico cittadino e provocato danni all’arredo urbano.

A Stoccarda, parti del tetto e diverse statue del teatro dell’opera della città sono state abbattute dai forti venti. Circa 250 persone stavano assistendo ad una esibizione quando si è verificata la tempesta, che ha allagato parti del palco a causa dell’acqua infiltratasi all’interno della struttura. Fortunatamente non ci sono stati feriti. In totale, i soccorritori sono stati chiamati oltre 330 volte a Stoccarda e i servizi ferroviari sono stati interrotti per ore. Il forte maltempo ha abbattuto anche molti alberi.