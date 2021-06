Preoccupazione per 2 giovani dispersi, ricerche in corso a Prati di Tivo [FOTO]

Preoccupazione per due ragazzi, partiti per un trekking che prevedeva come prima tappa Prati di Tivo-rifugio del Monte: dei giovani non si hanno notizie, e non risultano raggiungibili sul cellulare (un telefono suona a vuoto, rimasto dentro l’auto dei due ragazzi, all’altro risponde la segreteria telefonica).

La loro vettura è parcheggiata all’inizio del sentiero delle cascate ai Prati di Tivo.

Sul posto il soccorso alpino, i vigili del Fuoco di Teramo e i militari della locale stazione dei Carabinieri.

Prati di Tivo è una località turistica montana dell’Abruzzo, in provincia di Teramo, nel territorio di Pietracamela, sita alle falde nord-orientali del massiccio del Gran Sasso d’Italia, alla base del versante settentrionale del Corno Piccolo.