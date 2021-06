Previsioni Meteo, da lunedì nuova forte ondata di caldo africano al Sud

Le previsioni meteo confermano una nuova possente ondata di caldo nel corso della prima parte della prossima settimana. In realtà, la calura sull’Italia si sta solo leggermente affievolendo in questo weekend, tuttavia ancora con valori importanti sui settori meridionali, oltre 40/41°C, quindi è più corretto parlare di nuovo potenziamento della calura nei prossimi giorni. Nella sostanza, l’orientamento un po’ più occidentale e meno meridionale della circolazione, sarebbe assolutamente temporaneo, per qualche ore, ma già da inizio settimana, un nuovo approfondimento di un cavo depressionario nord-atlantico sulla Penisola Iberica e anche verso il Marocco, indurrebbe, lungo l’ascendente depressionario, correnti nuovamente sud-occidentali o meridionali, direttamente provenienti dal territorio nordafricano, verso l’Italia, con aria rovente all’indirizzo di molte nostre regioni.

La fase in cui potrebbe esprimersi la maggiore calura, dovrebbe andare da martedì 29 giugno a giovedì 1 luglio. Per queste giornate sono attese nuovamente valori molto caldi sull’Italia o addirittura infuocati sulle regioni meridionali: temperature diffuse sui +32/+35°C sulle pianure centro-settentrionali, ma anche punte di +36°C sulle pianure di Nordest e di +37°C su quelle centrali, se non localmente anche oltre. Clima nuovamente rovente al Sud, dove i valori potrebbero porsi spesso tra +34 e +38°C, punte diffuse sui +40/+42°C sui settori peninsulari, mentre valori estremi nuovamente fin verso i +44/+45°C, potrebbero interessare nuovamente la Sicilia. In questa fase, l’instabilità sarà pressoché assente un po’ ovunque, salvo i consueti temporali convettivi sui settori alpini e prealpini in genere, anche forti e più estesi verso giovedì 1 luglio, in particolare su Alpi e Prealpi centro-orientali.