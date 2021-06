Previsioni Meteo: domenica di gran caldo su buona parte d’Italia, punte di oltre +38°C

Come da previsioni meteo, questo fine settimana sta già mostrando evidenti connotati super-caldi, estivi. In realtà non c’è ancora un granché di alta pressione in prossimità dell’Italia, i valori sia in quota che al suolo non sono particolarmente pressanti, tuttavia è in atto una circolazione barica tale da incentivare un consistente flusso caldo nordafricano proprio verso le nostre regioni. Infatti, come andiamo sottolineando da giorni, la configurazione di massima a scala euro-atlantica, vede una doppia circolazione instabile, una sulla Penisola Iberica, l’altro verso i settori occidentali del Mar Nero con, nel mezzo, questo moderato promontorio anticiclonico verso cui, però, l’ascendente depressionario secco collegato alla bassa pressione iberica, trascina consistenti masse d’aria calda nordafricana.

Siamo agli albori del flusso caldo significativo, il grosso arriverà, secondo le previsioni meteo, nel corso dei prossimi giorni, ma già quest’oggi si sono toccate punte delle temperature massime piuttosto importanti con i +38,6°C nel Palermitano, i circa +38°C nel Cosentino, i + 37°C e oltre in Puglia, Foggiano, e i +34/+35°C diffusi sulle pianure del medio-alto Adriatico e fino a quelle centro-orientali del Nord. Nel contempo, mentre al Centro Sud e su buona parte del Nord sta imperversando il caldo nordafricano, sull’angolo nord-occidentale, infiltrazioni di aria umida provenienti dalla Francia, e sempre collegati alla bassa pressione iberica, stanno portando rapidi, ma intensi temporali su molte località tra il Piemonte e ora verso la Lombardia occidentale, anche verso Milano o hinterland in questi minuti, con locali grandinate o accumuli anche importanti e temporanei disagi. Su questi settori, soprattutto verso alto Piemonte, localmente anche verso l’alta Lombardia, i temporali imperverseranno anche nelle prossime ore e in quelle serali.