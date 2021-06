Previsioni Meteo, il caldo soffoca l’Italia: temperature in ulteriore aumento nei prossimi giorni, scatta il “bollino rosso”

Altra giornata rovente oggi sull’Italia, soprattutto al Sud ma non solo: l’ondata di caldo africano che sta facebdo boccheggiare gran parte del Paese continua ad intensificarsi, con temperature in costante aumento. Alle 14:30 di oggi le temperature massime (ancora parziali) di oggi avevano già raggiunto valori impressionanti: +43°C a Lentini, +42°C ad Augusta e Francofonte, +41°C a Siracusa, Foggia e Mineo, +40°C a Cosenza, Barcellona Pozzo di Gotto, Caltagirone, Soverato, Cerignola e Castrovillari, +39°C a Catania, Catanzaro, Lamezia Terme, Bronte, Patti, Ostuni, Acquaviva delle Fonti, Corigliano Calabro, Paola, Bisignano e Cittanova, +38°C a Lecce, Modica, Comiso, Altamura, Cassano delle Murge, San Vito dei Normanni, Mesagne, Miglionico, Vibo Valentia e Tropea, +37°C a Reggio Calabria, Randazzo, Andria, Gravina in Puglia, Citernino, Ceglie Messapica, Caserta, Pompei e Nicosia, +36°C a Matera, Caltanissetta, Gela, Martina Franca, Fasano, Gioia del Colle, Bitonto, Manduria, Benevento, Battipaglia, Nola e Serra San Bruno, +35°C a Bari, Taranto, Ferrara, Brindisi, Crotone, Ragusa, Guidonia, Tivoli, Faenza, Gualdo Tadino e Campobasso, +34°C a Roma, Napoli, Padova, Perugia, Salerno, Avellino, Sorrento, Chieti e Jesi.

Unica eccezione il Nord/Ovest, risparmiato da quest’ondata di calore: a Genova, Savona e Biella la temperatura massima odierna non ha superato i +25°C, a Novara e Verbania i +27°C, Torino, Asti e Cuneo i +28°C.

Al Centro/Sud un’enorme nube di sabbia del Sahara oscura il cielo e rende l’atmosfera cupa, desertica, sporca. La nuvola gialla è ben visibile anche dalle immagini satellitari:

Come possiamo osservare nella mappa a corredo dell’articolo, che mostra le carte termiche con le temperature ad 850hPa (circa 1.500 metri di altitudine) in libera atmosfera per oggi e domani, nelle prossime ore le temperature aumenteranno ulteriormente, soprattutto al Sud. Proprio domani, Mercoledì 23 Giugno, inizierà infatti la fase “clou” di quest’ondata di calore che durerà circa 48 ore: le temperature aumenteranno ulteriormente di 3-4°C in tutto il Sud, andando a superare in modo molto più diffuso i +40°C e raggiungendo picchi di +45°C in Sicilia, Calabria e Puglia sia Mercoledì che Giovedì. Si tratta di temperature estreme, soprattutto per il mese di Giugno, e non è da escludere che venga battuto qualche record di caldo mensile. Attenzione anche alle ore notturne: tra Mercoledì e Giovedì al Sud avremo temperature minime tropicali, a ridosso se non superiori ai +30°C.