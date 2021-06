Previsioni Meteo: in Piemonte prima “vampata” di calore, domani picchi di +35°C

Un’area anticiclonica estesa dall’Algeria alle Isole Britanniche assicura tempo stabile e soleggiato sul Piemonte per questi giorni, con un deciso aumento delle temperature: lo confermano le previsioni meteo di Arpa regionale, secondo cui “il graduale parziale indebolimento dell’alta pressione all’inizio della prossima settimana favorirà una relativa maggior formazione di nuvolosità sulle Alpi per lunedì e martedì ed un moderato rinforzi dei venti da est in pianura, con associato lieve calo delle temperature massime“.

In dettaglio, per la giornata di domani, Arpa Piemonte prevede “cielo sereno o poco nuvoloso per formazione di cumuli pomeridiani a

ridosso di Alpi e zone pedemontane.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: dopo un temporaneo lieve calo di 100-200 m nella notte al nord, nuovo ulteriore generale aumento nel pomeriggio fino ai 4600-4700 m.

Venti: deboli settentrionali sulle Alpi con residui rinforzi in Valle d’Ossola al mattino, deboli prevalentemente meridionali sull’Appennino e perlopiù orientali in pianura con moderati rinforzi da est sulle pianure orientali dalla serata“.

Nelle zone di pianura verranno raggiunti i +35°C: l’indice di stress da calore descritto nel bollettino Arpa arriverà a 9.7 in alcune aree del Cuneese, 9.6 nell’Alessandrino. In quest’ultima provincia sono attesi i disagi maggiori per il caldo torrido, con l’invito a “molta cautela” nelle ore più calde per il rischio di colpi di calore, crampi e spossatezza dovuti a una “prolungata esposizione al sole“.