Previsioni Meteo, arriva un’altra “bolla” di super caldo africano: ancora +45°C al Sud, ma a Luglio cambierà tutto

Ancora super caldo sull’Italia in queste ore, soprattutto (ma non solo) al Sud e in Sicilia. Le temperature hanno infatti raggiunto +39°C a Pantelleria, Gela e Mussomeli, +38°C a Caltanissetta, +37°C a Cosenza, Trapani e Licata, +36°C a Foggia, Ragusa e Sciacca, ma anche al Centro/Nord abbiamo valori di calore non indifferenti con +35°C a Mantova, +34°C a Firenze e Perugia, +33°C a Roma, Bologna, Padova, Udine e Pordenone.

Da domani, Lunedì 28 Giugno, le temperature aumenteranno nuovamente a causa di una nuova ondata di caldo proveniente dal cuore del deserto del Sahara. Sarà un’ondata di calore molto simile a quella della scorsa settimana, e infuocherà tutto il Centro/Sud riportando le temperature fino a +45°C in Sicilia e oltre i +41/+42°C anche in Puglia e Calabria. Già domani avremo valori elevatissimi, anche in Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Campania:

La nuova ondata di caldo raggiungerà il suo picco più intenso tra Martedì 29 e Mercoledì 30 Giugno, negli ultimi due giorni del mese. Anche Giovedì 1 Luglio farà ancora caldo, ma le temperature diminuiranno sensibilmente in vista del primo weekend del mese. Attenzione, però, al prosieguo: gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano il brusco peggioramento del tempo in tutt’Italia nella prima decade di Luglio. Tra Lunedì 5 e Martedì 6 avremo una violenta sfuriata temporalesca un po’ ovunque, da Nord a Sud, e in modo particolare sulle Regioni Adriatiche che saranno le più esposte ai venti freddi provenienti dall’Europa Centro-Orientale, e quindi anche quelle in cui si verificheranno i temporali più intensi con bombe d’acqua, grandinate e trombe d’aria.