Previsioni Meteo: oggi la settimana inizia con bel tempo e qualche temporale pomeridiano

Avvio di settimana che continua a essere caratterizzato, come da previsioni meteo, dalla presenza prevalente dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Abbiamo già rilevato in altre sedi che, tuttavia, per oggi l’anticiclone cederà leggermente sulla sua parte orientale, per l’azione di una moderata circolazione instabile sull’Est Europa la quale riuscirà a infiltrare deboli correnti fresche alle quote medie atmosferiche anche verso parte delle nostre regioni. Sotto l’aspetto del tempo non cambierà granché, con stabilità sempre prevalente sulla gran parte dei settori, tuttavia, le deboli infiltrazioni fresche riusciranno localmente a creare un certo divario termico verticale tra le basse quote e quelle più alte, attivando qualche temporale pomeridiano.

I settori che di più risentiranno del flusso fresco da Est saranno, stando alle previsioni meteo ultime, essenzialmente quelli orientali del medio-basso Adriatico e le relative aree appenniniche, dove è atteso un certo calo termico, localmente nell’ordine di 4/5°C. Tuttavia, anche sulla maggior parte di queste aree più esposte al flusso da Est, il tempo continuerà a rimanere stabile e in prevalenza soleggiato. Soltanto sui settori appenninici centrali, sono attesi un po’ di contrasti termici più significativi e soprattutto sui versanti Ovest appenninici, poiché su questi l’apporto termico caldo dal basso sarà più significativo e, quindi, più acceso il divario con le alte quote. Dunque rischio, per oggi, di temporali un po’ più accesi in particolare tra i settori interni laziali e quelli occidentali abruzzesi, dove localmente qualche temporale potrebbe essere anche di forte intensità. Nella mappa interna precipitazioni abbiamo evidenziato anche altre aree circoscritte in colore celeste con possibilità di qualche scroscio di pioggia o temporale, ma su questi altri settori l’instabilità sarebbe molto circoscritta, con fenomeni qua e là. Qualche scroscio di pioggia sarà possibile anche sulle Alpi occidentali e occasionalmente sui rilievi meridionali della Calabria. Tanto sole e bel tempo sul resto del paese, con previsioni meteo di piacevole clima estivo, ma localmente infastidito da una ventilazione in rinforzo, più forte settentrionale sul medio-basso Adriatico, moderato con rinforzi da Est e Sudest sull’Emilia Romagna e anche verso la Pianura Padana, localmente moderato con locali rinforzi sempre settentrionale, sui Mari e sui Canali delle isole maggiori e sull’alto Tirreno.