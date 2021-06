Previsioni Meteo: oggi bel tempo prevalente e più caldo, punte di +37/+38°C

Previsioni meteo sempre all’insegna dell’alta pressione prevalente su gran parte del paese anche se, alle medie quote troppo sferiche, continua qualche infiltrazione di aria fresca che, stante anche un aumento termico nei bassi strati, incentiverà nelle ore più calde di oggi un’attività temporalesca su diversi settori. Intanto, la mattinata evolverà all’insegna del sole prevalente un po’ su tutte le regioni, salvo nubi irregolari e qualche addensamento sui settori alpini e prealpini, localmente sulle pianure piemontesi e della Lombardia occidentale. Via via, nelle ore più calde del pomeriggio, inizierà un’attività cumuliforme diffusa sui rilievi alpini e prealpini, ma anche sull’Appennino centrale, a causa di una convezione dal basso decisamente più pronunciata rispetto ai giorni precedenti e in interazione con le moderate infiltrazioni di aria fresca in quota.

Le aree più interessate da cumulonembi, relativamente alle regioni centrali, saranno quelle interne del Lazio, dell’Abruzzo, un po’ tutta l’Umbria, le aree orientali toscane, soprattutto del Senese, localmente dell’Aretino meridionale. Su tutti questi settori, sarà possibile un fiorire di temporali, magari questi irregolari, ma spesso anche di moderata o forte intensità con rischio grandinate. Altra attività temporalesca piuttosto diffusa, riguarderà i settori centro-occidentali del Piemonte, naturalmente le aree alpine e prealpine, ma anche localmente i settori pianeggianti in particolare del Torinese e Cuneese, specie aree centro-occidentali, e l’area Verbano-Cusio-Ossola. Temporali sparsi sulla Valle d’Aosta, e altre diffusi tra l’Alto Adige e l’alto Veneto, localmente anche forti su questi settori. Previsioni meteo per possibili addensamenti e qualche temporale anche sull’ Emilia occidentale e sull’Appennino emiliano-toscano, ma qui più isolati. Miglioramento in serata sull’Appennino centrale continuerà, invece, l’instabilità con rovesci e locali temporali tra i rilievi del Piemonte centro-settentrionale, la Valle d’Aosta e su quelli tra il Trentino-Alto Adige e l’alto Veneto. Bel tempo con sole dominante sul resto del paese e ancora più caldo. Circa le temperature, le previsioni meteo computano massime comprese mediamente tra +26/+27 e +32°C, ma punte locali verso i +34/+35°, specie sulle pianure centrò settentrionali, e qualche valore estremo fino a +37° o oltre, magari anche +38°, in particolare sulla Sardegna.