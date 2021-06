Previsioni Meteo, anche oggi forti temporali pomeridiani al Sud. Temperature in aumento al Nord

Ultimo giorno con temporali un po’ più estesi, ancora una volta sulle regioni meridionali, poi la fase instabile si attenuerà nel prosieguo del weekend. Secondo le previsioni meteo, le correnti settentrionali un po’ più fresche in quota, che hanno caratterizzato tutta la settimana arrecando instabilità diffusa e anche estesa, soprattutto nella prima parte, verranno progressivamente deviate verso l’Est Europa da un’alta pressione in avanzamento deciso dai settori occidentali del bacino verso quelli centrali e l’Italia. Già oggi il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato al Centro Nord, salvo qualche addensamento con disturbi decisamente isolati in prossimità di qualche rilievo. Entro domani, il bel tempo soleggiato raggiungerà un po’ tutta l’Italia.

Per le ore pomeridiane odierne, tuttavia, tornerà ad accendersi l’instabilità convettiva, determinata dall’afflusso di aria un po’ più fresca alle quote medie della Troposfera, ma essenzialmente sulle regioni meridionali. Stando alle previsioni meteo, i settori più esposti alla circolazione da Nord saranno i settori appenninici o interni compresi tra Campania, Lucania e Calabria, ma anche le aree meridionali della Puglia e centro meridionali e orientali interne della Sicilia. Su questi settori, soprattutto nelle ore più calde, il divario termico verticale più pronunciato, consentirà uno sviluppo di nubi cumuliformi decisamente più diffuso con innesco di attività temporalesca in forma irregolare, ma localmente anche con fenomeni forti. Con buona probabilità i temporali più intensi riguarderanno i rilievi calabresi, localmente anche le coste relative, con accumuli in qualche caso anche intorno ai 40 mm. Temporali più irregolari sul resto delle regioni meridionali, sulla Sicilia e qualcuno anche sulla Sardegna meridionale. Bel tempo prevalente al Centro Nord, salvo qualche addensamento occasionale sui rilievi abruzzesi, dove non è del tutto escluso qualche scroscio di pioggia. Da segnalare anche un apprezzabile aumento delle temperature, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, con valori mediamente compresi tra +28 e +32°C sulle pianure, ma anche punte possibili verso sui +33/+34°C su quelle centro-settentrionali.