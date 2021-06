Previsioni Meteo, ondata di caldo monstre il prossimo weekend: verso i +45°C al Sud, è allarme

Avanza l’estate sull’Italia: le temperature di queste ore sono particolarmente elevate in tutto il Centro/Nord e in Sardegna, con Milano che stamattina ha già raggiunto i +34°C ed è la città più calda d’Italia. Nel pomeriggio avremo i primi picchi di +36/+37°C al Nord/Ovest, mentre in settimana il clima rimarrà stabile e soleggiato in tutto il Paese con spifferi più freschi dai Balcani verso le Regioni Adriatiche e qualche temporale pomeridiano sulle Alpi occidentali.

La situazione, però, cambierà nel prossimo weekend, quando – Sabato 19 Giugno – inizierà una grande ondata di caldo che colpirà dapprima la Sardegna e poi tutto il Centro/Sud tra Domenica 20 e Lunedì 21 Giugno. In base agli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici, sarà un’ondata di caldo molto intensa, con temperature che supereranno sensibilmente i +40°C dapprima Sabato in Sardegna, poi tra Domenica e Lunedì in tutte le Regioni meridionali, con picchi di +45°C in Sicilia e Calabria. Anche se mancano ancora 6-7 giorni, scatta il pre-allarme per tre giorni da bollino rosso: se i prossimi aggiornamenti delle previsioni meteo confermeranno le carte attuali (vedi immagine principale a corredo dell’articolo), potremo subire una delle ondate di caldo più forti della storia di Giugno nel Mediterraneo centrale.

Su MeteoWeb tutti gli aggiornamenti meteorologici.