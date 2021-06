Previsioni Meteo, ultimi 2 giorni di super caldo: poi scatta l’allarme maltempo, MAPPE spaventose per Domenica 4 e Lunedì 5 Luglio

L’Italia sta vivendo una terza decade di giugno eccezionalmente calda a causa di un flusso di corrente persistente dal cuore del Sahara verso il Mediterraneo centrale e i Balcani. Le temperature si mantengono su valori roventi da ormai oltre una settimana, con picchi quotidiani di oltre +40°C sulle Regioni del Centro/Sud. Questo caldo così estremo durerà ancora due giorni, che sono proprio gli ultimi due del mese: Martedì 29 e Mercoledì 30 Giugno.

Da Giovedì 1 Luglio inizierà il secondo mese dell’estate meteorologica 2021, e la situazione cambierà drasticamente. Le temperature inizieranno a diminuire in tutt’Italia, con forti temporali dapprima soltanto sulle Regioni del Nord e in modo particolare sull’area alpina, ma successivamente in estensione anche altrove. Venerdì 2 avremo i primi fenomeni estremi al Nord/Est, in modo particolare su Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma il maltempo si intensificherà nel weekend e soprattutto Domenica 4 Luglio, quando al Nord si verificheranno temporali molto violenti. Fenomeni che Lunedì 5 colpiranno anche il Centro/Sud. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli fanno impressione, delineando prospettive di piogge e temporali violentissimi accompagnati da grandinate e tornado. I contrasti termici tra l’aria fredda in arrivo dal Nord Europa e il caldo latente ai bassi strati dopo due settimane infuocate, innescheranno eventi meteorologici particolarmente estremi sul nostro Paese. Massima attenzione.