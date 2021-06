Previsioni Meteo, super ondata di caldo dopo il Solstizio: è allarme al Sud, +47°C tra Mercoledì 23 e Giovedì 24

Sta iniziando proprio oggi, Domenica 20 Giugno, la prima grande ondata di caldo dell’estate 2021 in Italia. Alle 13:30 le temperature hanno già raggiunto valori roventi al Sud, soprattutto in Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia e Basilicata: abbiamo +38°C a Caltanissetta, Caltagirone, Mussomeli, Corleone e Olbia, +37°C a Foggia, Lentini, Calatafimi, Bronte, Agira e Marina di Ginosa, +36°C a Castrovillari, Castellaneta, Pisticci, Marconia, Comiso, Piazza Armerina, Nicosia, Oristano e Alghero, +35°C a Siracusa, Marsala, Bovalino, Andria, Canosa di Puglia, Lucera, San Severo, Cerignola e Tuglie. Nel pomeriggio farà ancora più caldo, anche al Nord con picchi di +35°C persino in Romagna:

Per quanto queste temperature siano così elevate, sono comunque le più basse dei prossimi 8-9 giorni in tutte le Regioni del Sud. Già domani, Lunedì 21 Giugno, nel giorno del solstizio d’estate, la colonnina di mercurio crescerà ancora di qualche grado al Sud, con picchi di oltre +40°C in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia:

Il caldo proseguirà senza sosta per tutta la prossima settimana. L’ondata di calore proveniente dal cuore del deserto del Sahara raggiungerà l’Italia come risposta a un affondo freddo e perturbato proveniente da Nord e diretto su Spagna e Portogallo, dove l’estate inizierà all’insegna di piogge, temporali, grandinate e trombe d’aria. Mentre il maltempo si accanirà sull’Europa occidentale, l’Italia vivrà una settimana rovente.

Tra Mercoledì 23 e Giovedì 24 avremo il picco del caldo nelle Regioni meridionali: isoterme vicine ai +30°C ad 850hPa (circa 1.500 metri di altitudine in libera atmosfera) lambiranno la Sicilia, ma tutto il Sud sarà avvolto in una bolla di calore che porterà le massime a punte di +46/+47°C e manterrà le temperature minime oltre i +30°C persino nelle ore notturne.