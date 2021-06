Previsioni Meteo Weekend: tanto sole in tutta Italia e caldo meno intenso, possibili punte di +40°C

Fine settimana pienamente estivo, quello prossimo, secondo le previsioni meteo. Sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, continuerà a prevalere un’area anticiclonica, tuttavia con promontorio a cuore caldo che tenderà a spostarsi leggermente più verso Est. Questa manovra sarà indotta da una azioni un po’ più settentrionale di un cavo d’onda instabile iberico, quindi minore sua incisività verso il territorio nordafricano e disposizione della circolazione più dai quadranti occidentali che non meridionali. Dunque, mentre le condizioni del tempo rimarranno sostanzialmente stabili e ampiamente soleggiate un po’ ovunque, si prospetta un certo calo termico generale sul nostro paese, magari più apprezzabile sulle regioni centrali, meno altrove.

La componente di aria più a occidentale, porterà un calo delle temperature di circa 3/4°C tra Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, calo di un paio di gradi sul resto del Sud, sul resto del Centro e al Nord, ma qui con calura meno oppressiva già nei giorni precedenti. Previsioni meteo, quindi, per un ridimensionamento termico che non sarebbe particolarmente significativo, comunque abbastanza per rendere più sopportabile l’afa. Le temperature massime in pianura sono attese mediamente tra +28 e +33° al Centro Nord, ma anche punte di +35°C; +32 e +36°C al Sud e sulle isole maggiori, ma anche valori sui +37/+38°C e qualche punta possibile ancora verso i +39/+40°C, in particolare sulla Sicilia. Previsioni meteo, infine, per possibili consueti temporali soprattutto a innesco pomeridiano, sui settori alpini, in particolare su quelli occidentali e localmente tra Alto Adige, alto Veneto e Nord Friuli. Nel pomeriggio di sabato qualche isolato temporale da calura sarà possibile anche sui rilievi etnei, nella Sicilia orientale.