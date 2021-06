Psicologia e Longevità: stare bene a lungo è una questione di stile (di vita), domani appuntamento con la Tavola Rotonda Digitale organizzata da Fondazione Valter Longo Onlus e Mindwork

Negli ultimi mesi la pandemia da Covid 19 ci ha portato a reinventare gli spazi e le modalità del lavoro in modalità “Smart”, dando vita a nuove architetture relazionali e a processi aziendali inediti. Sono saltati i confini fra analogico e digitale, fra vita privata e professionale, in una costante compresenza non sempre facile da gestire.

Qual è e quale sarà, sul lungo termine, l’impatto della nuova normalità sul benessere delle persone in azienda? Che legame c’è tra psicologia e longevità? E che ruolo ha il cibo, nel suo essere risposta a stati di tristezza, ansia o rabbia e, parallelamente, nel suo influenzare i processi cognitivi?

Sono solo alcuni dei macro temi che verranno approfonditi e discussi nel corso della tavola rotonda digitale dal titolo “Psicologia e Longevità: stare bene a lungo è una questione di stile (di vita)” organizzata da Fondazione Valter Longo Onlus, la prima in Italia dedicata a garantire a tutti, in particolare alle persone fragili e svantaggiate, il diritto ad una vita lunga e sana attraverso la corretta alimentazione e lo stile di vita equilibrato, e Mindwork, la prima società italiana per la consulenza psicologica online in ambito aziendale.

L’evento, in programma domani alle ore 11 e 30 presso Phyd, a Milano in Via Tortona, 31, offrirà un importante momento di dibattito sull’evoluzione del concetto di Well-being in azienda. Il Talk Show verrà trasmesso in diretta sulla pagina LinkedIn di Mindwork (@Mindwork | Well-being in progress ) previa registrazione (https://www.linkedin.com/events/6805486371172597760/). Parteciperanno Speaker d’eccezione (a seguire in ordine alfabetico per cognome), quali:

Daniele Amati , Country HR Manager, Nokia Italia

, Country HR Manager, Nokia Italia Lara Bellardita, Psicologa della salute, Ph.D., Mindwork

Psicologa della salute, Ph.D., Mindwork Antonluca Matarrazzo , Direttore generale, Fondazione Valter Longo

, Direttore generale, Fondazione Valter Longo Andrea Minogini, Head of People & Process Care, Intesa Sanpaolo

Head of People & Process Care, Intesa Sanpaolo Modererà Francesca Pietra, Direttore Responsabile di Starbene

Fondazione Valter Longo Onlus nasce a Milano nel 2017 e si occupa di salute e longevità sana, realizzando principalmente visite nutrizionali gratuite per soggetti svantaggiati e progetti di educazione alimentare nelle scuole, ma anche progetti per il benessere e il miglioramento della qualità della vita dei dipendenti nell’ambito di iniziative di well-being aziendale. La Fondazione nasce per volere del Professor Valter Longo, Direttore del Programma di Oncologia e longevità dell’IFOM di Milano e Direttore del Longevity Institute dell’USC (University of Southern California) Davis School of Gerontology di Los Angeles – conosciuto in tutto il mondo per l’invenzione del Programma che mima il digiuno e per il suo best-seller mondiale “La dieta della Longevità”, tradotto in 19 lingue con oltre 1 milione di copie vendute solo in Italia e USA. Il Professor Valter Longo è stato inserito dalla rivista americana Time nella lista dei 50 personaggi più influenti del 2018 in ambito salute e nel 2020 ha aperto la sua prima clinica della Longevità a Los Angeles offrendo assistenza con un team di medici, biologi e dietisti che operano in modo integrativo per combinare la medicina tradizionale con interventi innovativi focalizzati sulla nutrizione.