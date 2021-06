Meteo, raro tornado devasta un quartiere di Londra: detriti volanti e danni ingenti a case e auto [FOTO e VIDEO]

Un evento meteorologico insolito per l’area ha danneggiato le case e le auto nella parte orientale di Londra. La polizia ha ricevuto richieste di soccorso dopo che un tornado ha colpito diverse strade del quartiere Barking nella sera di venerdì 25 giugno, abbattendo muri e recinzioni e danneggiando le case e le auto.

Una residente racconta che improvvisamente si è alzato un forte vento con le raffiche che hanno buttato giù recinzioni e staccionate e sollevato detriti e rifiuti come un tornado. “È stato davvero scioccante. La recinzione del nostro giardino è volata via e un albero è venuto giù. Rifiuti e buste di plastica giravano in tondo come un tornado. È stato spaventoso perché sollevava oggetti pesanti. Ero sotto shock. Ho pensato che la casa stesse per crollare”, racconta la donna.

Le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo mostrano una nuvola scura e venti vorticanti nell’area. Il tutto è terminato in circa 5 minuti ma in questo breve lasso di tempo, 6 o 7 strade hanno subito danni estesi. Alcune case hanno riportato danni a tetti e finestre, i cui vetri sono andati in frantumi. Molte le auto danneggiate, così come le attrezzature elettriche e l’arredo urbano. Sulla scena, sono immediatamente giunti i soccorritori: fortunatamente non ci sono stati feriti.

La polizia di Dagenham e Barking ha dichiarato di non poter confermare se ci sia stato davvero un tornado. “I tornado sono rari nel Regno Unito, ma si verificano circa 35 volte ogni anno, soprattutto durante i temporali. I temporali in lento movimento di questa sera hanno prodotto piogge molto intense, fulmini e grandine nella Greater London nordorientale, nell’Essex meridionale e nell’estremo nord del Kent. È probabile che si sia verificato un breve tornado”, hanno spiegato esponenti del Met Office, il servizio meteorologico del Regno Unito.