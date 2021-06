Reggio Emilia: si tuffano nel Po a Boretto e annegano, trovato anche il secondo corpo

Ritrovato senza vita il corpo dell’uomo disperso da domenica sulla sponda del fiume Po in provincia di Reggio Emilia: stamattina i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno rinvenuto in acqua il cadavere del 32enne – di nazionalità romena, residente a Sorbolo, nel Parmense – nei pressi del Lido Po di Boretto, nella Bassa Reggiana.

Domenica un gruppo di 5/6 persone si era radunata allo ‘spiaggione’, per una grigliata: un 58enne è sceso in acqua, forse per recuperare una canna da pesca, ma si è trovato in difficoltà per la corrente, e successivamente il suo corpo è stato recuperato senza vita. Per aiutarlo si erano tuffati in due: uno è riuscito a tornare da solo a riva, mentre l’altro era stato dato per disperso.