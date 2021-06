Scoperta enigmatica vicino al centro della Via Lattea: scovata stella gigante “lampeggiante”

Gli astronomi hanno individuato una stella gigante “lampeggiante” vicino al centro della Via Lattea, a oltre di 25.000 anni luce di distanza.

Un team internazionale di astronomi ha osservato la stella VVV-WIT-08 diminuire di luminosità di un fattore 30, tanto che è quasi scomparsa dal cielo.

Mentre molte stelle variano di luminosità perché pulsano o sono eclissate da un’altra stella in un sistema binario, ma è eccezionalmente raro che una stella diventi più debole in un periodo di diversi mesi e poi acquisisca di nuovo luminosità.

Secondo i ricercatori VVV-WIT-08 potrebbe appartenere a una nuova classe di sistemi stellari binari “giganti lampeggianti”, in cui una stella gigante – 100 volte più grande del Sole – viene eclissata una volta ogni pochi decenni da un compagno orbitale non ancora osservato: quest’ultimo, che può essere un’altra stella o un pianeta, è circondato da un disco opaco, che ricopre la stella gigante, facendola scomparire e riapparire nel cielo.

Lo studio è stato pubblicato su Monthly Notice of the Royal Astronomical Society e l’indagine è stata guidata da Leigh Smith dell’Istituto di Astronomia di Cambridge, in collaborazione con scienziati dell’Università di Edimburgo, dell’Università dell’Hertfordshire, dell’Università di Varsavia in Polonia e dell’Universidad Andres Bello in Cile.

“È incredibile il fatto che abbiamo appena osservato un oggetto scuro, grande e allungato passare tra noi e la stella lontana e possiamo solo ipotizzare quale sia la sua origine,” ha affermato il co-autore Sergey Koposov, dell’Università di Edimburgo.

Poiché la stella si trova in una regione densa della Via Lattea, i ricercatori hanno valutato se qualche oggetto oscuro sconosciuto potesse essersi semplicemente venuto a trovare davanti alla stella gigante per caso. Tuttavia, le simulazioni hanno mostrato che dovrebbe esserci un numero incredibilmente elevato di corpi oscuri che fluttuano intorno alla galassia affinché questo scenario sia probabile.

Un altro sistema stellare di questo tipo è noto da molto tempo: la stella gigante Epsilon Aurigae viene parzialmente eclissata da un enorme disco di polvere ogni 27 anni, ma la sua luminosità si attenua solo del 50% circa. Un altro esempio, TYC 2505-672-1, è stato scoperto alcuni anni fa e detiene il record attuale di sistema stellare binario eclissante con il periodo orbitale più lungo (69 anni), un record per il quale VVV-WIT-08 è attualmente uno sfidante.

Il team con sede nel Regno Unito ha anche scoperto altre due di queste peculiari stelle giganti oltre a VVV-WIT-08, suggerendo che potrebbero appartenere ad una nuova classe di stelle “giganti lampeggianti” che gli astronomi potrebbero studiare.

VVV-WIT-08 è stato scoperto dal VISTA Variables in the Via Lactea survey (VVV), un progetto che utilizza il telescopio britannico VISTA in Cile e gestito dall’European Southern Observatory, che osserva lo stesso miliardo di stelle da quasi un decennio per cercare esempi di luminosità variabile nella parte infrarossa dello spettro.

Il co-leader del progetto, il prof. Philip Lucas dell’Università dell’Hertfordshire, ha dichiarato: “Di tanto in tanto troviamo stelle variabili che non rientrano in nessuna categoria stabilita, che chiamiamo ‘cos’è questo?’ (what-is-this?), o oggetti ‘WIT’. Non sappiamo come siano nati questi giganti lampeggianti. È emozionante vedere tali scoperte di VVV dopo così tanti anni di pianificazione e raccolta di dati“.

Mentre VVV-WIT-08 è stato scoperto utilizzando i dati VVV, l’oscuramento della stella è stato osservato anche dall’Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE), una campagna di osservazione di lunga durata gestita dall’Università di Varsavia. OGLE effettua osservazioni più frequenti, ma più vicine alla parte visibile dello spettro. Queste osservazioni sono state fondamentali per modellare VVV-WIT-08 e hanno mostrato che la stella gigante si è oscurata nella stessa misura sia nella luce visibile che in quella infrarossa.

Ora sembrano esserci circa una mezza dozzina di potenziali sistemi stellari conosciuti di questo tipo, contenenti stelle giganti e grandi dischi opachi. “C’è sicuramente altro da scoprire, ma la sfida ora è capire cosa sono i compagni nascosti e come sono stati circondati da dischi, nonostante orbitino così lontano dalla stella gigante“, ha spiegato Smith. “In tal modo, potremmo imparare qualcosa di nuovo su come si evolvono questi tipi di sistemi“.