Scoperte le impronte degli ultimi dinosauri che hanno camminato sul suolo del Regno Unito

Un nuovo rapporto ha annunciato che nel Kent sono state trovate impronte di almeno sei diverse specie di dinosauri, gli ultimissimi dinosauri a camminare sul suolo del Regno Unito 110 milioni di anni fa. La scoperta di impronte di dinosauri da parte di un curatore dell’Hastings Museum and Art Gallery e di uno scienziato dell’Università di Portsmouth è l’ultima traccia della presenza di dinosauri in Gran Bretagna.

Le impronte sono state scoperte nelle scogliere e sulla battigia a Folkestone, nel Kent, dove le condizioni tempestose colpiscono la scogliera e le acque costiere e rivelano costantemente nuovi fossili. Il professore di Paleobiologia, David Martill, ha dichiarato: “Questa è la prima volta che vengono trovate impronte di dinosauri in strati conosciuti come la ‘Formazione Folkestone’ ed è una scoperta piuttosto straordinaria perché questi dinosauri sarebbero stati gli ultimi a vagare in questo paese prima di diventare estinto. Stavano camminando vicino a dove si trovano ora le Bianche Scogliere di Dover”, quando le hanno individuato.

I fossili sono di impronte formati da sedimenti che riempiono l’impronta lasciata quando il piede di un dinosauro spinge nel terreno, che poi lo preserva. Le impronte provengono da una varietà di dinosauri, il che mostra che c’era una diversità relativamente alta di dinosauri nell’Inghilterra meridionale alla fine del primo periodo Cretaceo, 110 milioni di anni fa.

Si pensa che provengano da anchilosauri, dinosauri corazzati dall’aspetto robusto che erano come carri armati viventi; teropodi, dinosauri carnivori tridattili come il Tyrannosaurus rex ; e gli ornitopodi, dinosauri erbivori “dall’anca d’uccello” così chiamati perché la loro struttura pelvica è un po’ simile agli uccelli.

Philip Hadland, curatore delle collezioni e dell’impegno presso l’Hastings Museum and Art Gallery è l’autore principale del documento. Ha detto: “Nel 2011, mi sono imbattuto in tracce insolite nella formazione rocciosa di Folkestone. Sembravano ripetersi e tutto ciò che potevo pensare era che potessero essere impronte. Questo era in contrasto con ciò che dice la maggior parte dei geologi sulle rocce qui, ma sono andato alla ricerca di più impronte e poiché le maree hanno rivelato di più dall’erosione, ne ho trovate di ancora migliori. È stato necessario più lavoro per convincere la comunità scientifica della loro validità, così ho collaborato con esperti dell’Università di Portsmouth per verificare ciò che avevo trovato”.

La maggior parte dei risultati sono impronte isolate, ma una scoperta comprende sei impronte, creando una “traccia”, che è più di un’impronta consecutiva dello stesso animale.

Questa pista di impronte è di dimensioni simili a un’impronta di elefante ed è stata identificata come probabilmente un Ornithopodichnus , di cui sono state trovate anche impronte simili, ma di dimensioni più piccole, in Cina dello stesso periodo.

L’impronta più grande trovata – che misura 80 cm di larghezza e 65 cm di lunghezza – è stata identificata come appartenente a un dinosauro simile a Iguanodon. Gli iguanodonti erano anche mangiatori di piante, crescevano fino a 10 metri di lunghezza e camminavano su entrambe le gambe o a quattro zampe.

Il professor Martill ha detto: “Trovare una tale gamma di specie in un posto è affascinante. Questi dinosauri probabilmente hanno approfittato delle esposizioni alle maree sulle coste, forse alla ricerca di cibo o approfittando delle chiare rotte migratorie”.

Nel tardo Cretaceo, questa parte del Kent, e in effetti gran parte del Regno Unito, era sotto un mare poco profondo, ma questo studio mostra anche inequivocabilmente che la Formazione di Folkestone era intertidale.

Hadland ha dichiarato: “Oltre a scoprire che i dinosauri andavano al mare proprio come i loro parenti moderni, gli uccelli, abbiamo anche trovato nuove prove che cambiano l’interpretazione della geologia degli strati della Formazione Folkestone. Ciò dimostra solo che ciò che è stato pubblicato in precedenza sulla geologia di un’area non è sempre corretto e che si possono fare nuove intuizioni. C’è anche il potenziale per quasi chiunque di fare una scoperta che aggiunge alla conoscenza scientifica da accessibile al pubblico siti geologici”.

Il documento è pubblicato su Proceedings of the Geologists’ Association e alcune delle impronte sono attualmente in mostra al Folkestone Museum.