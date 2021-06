Scienziati cinesi annunciano: “Abbiamo scoperto ‘Dragon man’, una nuova specie umana”

E’ stato scoperto in Cina il fossile di quella che è stata definita “una nuova specie umana“, l’Homo longi o “Dragon man“, dal nome del sito in cui sono stati trovati i reperti (“Long Jiang”, il “fiume del Dragone”).

I dettagli sono stati pubblicati su The Innovation: si tratta di 3 studi coordinati dall’Accademia delle Scienze Cinese e dal Museo di Storia Naturale di Londra.

La nuova specie, secondo gli scienziati cinesi, potrebbe essere un parente stretto dei Sapiens: questa ipotesi però non convince parte della comunità scientifica, secondo cui invece sarebbe legata ad un’altra specie già nota, i Denisova.

La scoperta è seguita all’analisi, con nuove tecniche, di un cranio fossile molto grande, paragonabile a quello dei Sapiens, e quasi perfettamente conservato, trovato circa 100 anni fa nei pressi della città di Harbin.

Secondo Xijun Ni, dell’Accademia delle Scienze Cinese e primo autore di uno dei due studi, “abbiamo ritrovato la nostra linea di discendenza fraterna persa da tempo“.

Cautela viene espressa invece da Giorgio Manzi, paleoantropologo della Sapienza di Roma: “Non credo si possa parlare di nuova specie, né di parenti più prossimi ai Sapiens. Piuttosto di un reperto importante per definire meglio la linea dei cosiddetti Denisova, ominidi di cui conosciamo ancora poco ma che hanno avuto un ruolo importante nell’evoluzione umana“.