Affascinante scoperta in Norvegia conferma una vecchia leggenda: un villaggio vichingo spunta dai ghiacciai

Lo scioglimento dei ghiacciai norvegesi continua a rivelare incredibili reperti archeologici. Ora, gli archeologi hanno scoperto e datato le prove di un insediamento vichingo in alto sulle montagne norvegesi .

Negli ultimi anni, il progetto Secrets of the Ice gestito dalla contea di Innlandet ha portato alla luce alcuni risultati che hanno fatto notizia in tutto il mondo. Il team sta studiando diversi siti archeologici a rischio di danni a causa dello scioglimento dei ghiacciai norvegesi.

Il mistero del sentiero di montagna

L’anno scorso, gli archeologi del ghiacciaio hanno fatto la straordinaria scoperta di un passo di montagna perduto dell’era vichinga, ma il ritrovamento ha sollevato più domande che risposte. Sappiamo che i Vichinghi vivevano lungo la costa o lungo il fiordo per un facile accesso all’acqua. Quindi la scoperta del passo di montagna di Lendbreen, che non aveva documenti scritti, ha sollevato alcune domande affascinanti. Lungo il sentiero sono stati trovati nel ghiaccio resti di slitte, animali, vestiti e persino oggetti domestici.

A cosa serviva il passo di montagna, chi lo usava e dove stavano andando? Potrebbero essere stati i locali che viaggiavano da e verso le fattorie e i pascoli estivi, o i viaggiatori a lunga distanza diretti ai fiordi? Queste sono alcune delle domande a cui il team ha lavorato per rispondere. “Per ottenere una risposta, ci siamo resi conto che avremmo dovuto seguire le orme dei Vichinghi, seguire il sentiero di Lendbeen e vedere dove ci avrebbe portato. Così abbiamo fatto proprio questo e il sentiero ci ha portato a una scoperta incredibile: un insediamento vichingo perduto!” ha spiegato l’archeologo Lars Pilo. “Abbiamo seguito il sentiero in una valle e più a ovest. Man mano che ci avvicinavamo agli allevamenti estivi di Neto, i segnali di traffico intenso si facevano sempre più evidenti”.

Il team ha trovato percorsi scavati nel terreno dalle persone e dai loro animali nel tempo. Sebbene il sentiero fosse ricoperto di ginepro, la squadra ha potuto vedere che il sentiero deviava in una direzione inaspettata, sopra le fattorie estive. L’archeologo locale Reidar Marstein ha portato a termine la svolta chiave. Durante la ricerca tra fitti cespugli di ginepro sopra le fattorie estive, ha trovato resti di edifici.

Nell’indagine iniziale sono state scoperte un totale di 21 strutture. Il team ha quindi rimosso i fitti cespugli di ginepro per comprendere meglio la disposizione di quattro delle strutture. Pilo ha affermato che le rovine esposte hanno dato un’impressione storica immediata: “Le loro mura esterne erano visibili come bassi argini e piccoli test con una trivella al centro delle rovine hanno rivelato carbone nel terreno, forse dai focolari”.

Gli archeologi hanno effettuato piccoli scavi di prova all’interno di alcune delle strutture. Il lavoro ha confermato che si trattava di muri di vecchie case. Il team ha anche trovato resti di piattaforme di pietra rialzate lungo le pareti laterali. Sono una caratteristica tipica di tali case. I test sul carbone hanno confermato che all’interno c’erano focolari posizionati centralmente e hanno anche permesso la datazione al radiocarbonio. Tutti e cinque i campioni inviati sono stati datati tra gli anni 750 e 1150, coprendo l’intera cronologia dell’era vichinga .

Naturalmente, datare gli edifici è solo una piccola parte del puzzle. Sono probabilmente collegati all’alto traffico attraverso il passo di montagna di Lendbreen, ma le loro funzioni precise rimangono sconosciute. Forse fornivano un rifugio notturno ai viaggiatori, o addirittura un insediamento agricolo permanente. Nelle montagne vicine si svolgeva un’intensa caccia alle renne, quindi forse gli edifici avrebbero potuto fungere da stazione di caccia.

“L’analisi del polline di una palude vicina mostra che l’agricoltura inizia nell’area di Neto intorno al 300 d.C., contemporaneamente all’inizio del traffico su Lendbreen. Sicuramente questa non è solo un’altra coincidenza?“, precisa Pilo. Le case avrebbero potuto essere utilizzate anche come postazione di caccia. Le renne venivano cacciate intensamente nelle montagne sopra Neto.

Una leggenda verificata

Ma c’è un’altra svolta affascinante in questa storia. Documenti scritti del XVIII secolo raccontano di un antico insediamento a Neto molto prima delle masserie estive che vi sorgono oggi. Ora sappiamo che la leggenda era vera.

“La scoperta dell’insediamento vichingo è terribilmente emozionante. Aggiunge una dimensione completamente nuova ai reperti del passo di montagna di Lendbreen. Ma ci sono ancora molti misteri da risolvere qui“, ha detto Espen Finstad. “Il piano è di continuare le indagini a Neto questa estate. Stiamo inoltre preparando ulteriori rilievi seguendo il sentiero a ovest dall’insediamento vichingo verso i fiordi. Speriamo che ci saranno scoperte più emozionanti lungo il sentiero qui”.