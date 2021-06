Si fa rimuovere l’ombelico per regalarlo al fidanzato: “Volevo dargli un pezzo di me” [FOTO]

Paulina Casillas Landeros riteneva che togliersi l’ombelico e darlo al fidanzato sarebbe stato un modo ‘simpatico’ per “disumanizzare se stessa in modo simbolico”. La ragazza messicana di 23 anni ha così deciso di togliersi l’ombelico per regalarlo al suo ragazzo in segno d’amore, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto, a corredo dell’articolo. Paulina è stata operata nel 2015, ma il caso è stato reso noto solo ora, dopo che ha rilasciato un’intervista a un quotidiano internazionale.

Secondo il Mirror la giovane pensava che la migliore “prova d’amore” che potesse fare al suo ragazzo fosse quell’operazione per rimuovere l’ombelico. Secondo Paulina questa parte del corpo è quella “che ci rende umani“. Inoltre, ha spiegato lei stessa, l’operazione è stata abbastanza “dolorosa“. La ragazza ha sottolineato che per i tre anni successivi ha sofferto molto a causa dell’intervento chirurgico. Peccato solo che la sua relazione con l’uomo a cui ha dato l’ombelico sia finita.

“Ho subito un ‘intervento’ eseguito da un professionista, ma mi ha dato pessimi consigli su come prendermi cura di me stesso per non farmi contagiare“, ha detto Casillas. “Soffrivo, passavo giorni a letto come se fossi in quarantena, non potevo allungarmi, spingermi, alzarmi o ridere“. La ferita dell’operazione “è guarita gradualmente, ma non al 100%, non sarà mai completamente chiusa“, ha detto.

Riguardo ai motivi per cui ha fatto quel gesto d’amore, ha dichiarato che era “molto innamorata del mio ragazzo in quel momento, mi ha sostenuto in molti momenti difficili ed è una delle persone più influenti della mia vita“. “È stato qualcosa che ho fatto sull’impulso del momento, eravamo giovani e stupidi, ma mi sentivo di farlo. Ho messo l’ombelico messo in una piccola busta insieme a un biglietto che diceva ‘ti amo’, è stato molto emozionante“, ha concluso.

E sebbene abbiano posto fine alla loro relazione, ha assicurato che il suo ex “lo ha conservato e lo terrà per sempre perché conosce il significato dietro di esso. Ora siamo buoni amici, ma ci ameremo sempre“. “Se potessi tornare indietro nel tempo non lo rifarei, è stato impulsivo, avventato e ho ferito un sacco di persone. Anche se l’ho fatto per i motivi sbagliati, ora la vita mi ha insegnato che devo pensare bene prima di agire e questo è un bel ricordo che mi caratterizza”, ha concluso.