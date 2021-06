Situazione critica nel Salento, assediato dagli incendi: temperature fino a +43°C

Il Salento è assediato dagli incendi, che da giorni tengono impegnate senza sosta tutte le squadre dei Vigili del Fuoco della provincia di Lecce. Contribuiscono anche le temperature infernali che da giorni arroventano l’area: oggi registrate punte di +43°C in Salento.

Malgrado gli sforzi messi in atto dal comando provinciale di Lecce e di tutti i distaccamenti, la situazione resta difficile a causa dei numerosi roghi che continuano ad interessare tutto il territorio salentino, creando anche delle situazioni di particolare criticita’. E’ andato a fuoco un uliveto all’interno del parco di Rauccio, a Lecce, dove le fiamme sono state domate in mattinata e si e’ proceduto alle operazioni di bonifica. Roghi sono segnalati, in particolare, anche a Marina di Andrano, in una zona caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea.