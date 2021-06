SpaceX, domani il lancio della missione Transporter-2: in orbita 100 satelliti, cubesat e microsatelliti

In programma domani 29 giugno alle 20:56 ora italiana il lancio della missione Transporter-2 di SpaceX, il secondo del programma Transporter: prevede l’invio di oltre 100 satelliti, cubesat e microsatelliti in orbite diverse, trasportati dal razzo vettore Falcon 9. Tra questi, il dispender D-Orbit, per la missione Wild Ride, prevede l’attivazione del LaserCube, realizzato dall’Italian Stellar Project, una startup nata nel 2016 come spin-off dell’Università di Padova.

Il vettore trasporterà anche, tra gli altri, 10 satelliti Starlink che verranno posizionati in orbita polare.

Il lancio di Transporter-2 era programmato il 25 giugno, ma è stato rimandato per una serie di ritardi nelle operazioni di controllo.

Il lancio domani dovrebbe avvenire con una probabilità del 70%, anche in considerazione delle condizioni atmosferiche.

Il Falcon 9 decollerà dalla piattaforma Space Launch Complex 40, a Cape Canaveral, in Florida: sarà la 124ª missione per il vettore SpaceX e la 132ª dell’azienda aerospaziale.