Enorme squalo bianco nello Stretto di Messina: il VIDEO realizzato dai pescatori di una feluca è IMPRESSIONANTE

Un enorme squalo bianco è stato avvistato nello Stretto di Messina dai pescatori calabresi che si trovavano a bordo di una feluca per una battuta di pesca. Dall’alto della gloriosa imbarcazione utilizzata per la caccia del pesce spada, i pescatori hanno avvistato l’esemplare e ne sono rimasti stupiti e impressionati, come possiamo osservare dal video.

Lo squalo bianco da sempre popola lo Stretto di Messina, così come il Mediterraneo: un recente studio ha dimostrato che addirittura vi dimora da oltre 3 milioni di anni. Su MeteoWeb abbiamo già pubblicato ampi approfondimenti che illustrano tutti i dettagli sulla sua presenza tra Scilla & Cariddi:

