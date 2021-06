Malore durante immersione all’isola del Giglio: muore sub 69enne

Un sub residente a Cervia, in provincia di Ravenna, è morto oggi in seguito ad un malore dopo un’immersione all’isola del Giglio, nell’arcipelago toscano.

L’uomo, 69enne, avrebbe accusato il malore mentre stava risalendo in superficie per raggiungere l’imbarcazione con la quale era giunto sul posto. La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente, ma per il sub non c’è stato nulla da fare.