Maltempo: supercella nel Biellese con nubifragi e grandine, forte temporale nel Pordenonese [FOTO e VIDEO]

Un forte temporale con struttura supercellulare ha colpito oggi tra Biellese e Novarese, con nubifragi e grandinate, come dimostrano le immagini del video in fondo all’articolo che arrivano da Prato Sesia. Un temporale ha colpito anche Torino, in particolare la zona est della città: alle 20:45 sono caduti 14mm di pioggia.

Tra i dati pluviometrici di oggi in Piemonte, segnaliamo: 36mm a Netro, 35mm a Borgomanero, 33mm a Parella, 26mm a Pila, 20mm a San Michele.

Forti temporali stanno colpendo anche la pedemontana pordenonese: intenso nubifragio con grandine a Spilimbergo.

