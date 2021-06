Maltempo Lazio: nuovo temporale con grandine a Roma, tanta pioggia ai Castelli Romani [FOTO e VIDEO]

Forti temporali stanno colpendo il Lazio, in particolare i più intensi si stanno abbattendo sulla provincia di Viterbo. Forte temporale anche a Roma, con tanta pioggia e grandine sulla Capitale a poche ore dai disastrosi allagamenti di ieri. Nel pomeriggio, sono state particolarmente coinvolte dal temporale le zone orientali della città (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Un uomo è rimasto bloccato con la sua auto a causa di un allagamento nel sottopasso di via Guglielmo Sansoni in zona Tor Sapienza a Roma, intorno alle 17 circa. Ad accorgersi di lui, la Polizia di Roma Capitale. Allertati subito i Vigili del Fuoco che, arrivati sul posto, hanno liberato la persona bloccata all’interno del veicolo in panna, che non riportato ferite. Gli agenti della Polizia Locale hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza della strada e degli utenti in transito con l’ausilio di ulteriori pattuglie dei del Gruppo V Casilino, impegnate nella chiusura del tratto interessato di strada e nei servizi di viabilità. Ulteriori interventi dei caschi bianchi legati al maltempo si registrano in alcune zone della Tiburtina, Marco Simone, Prenestina, Appio, Tiberina.

Sulla piana di Colleferro, un temporale ha dato origine a numerosi funnel cloud, tra cui due in particolare si sono spinti molto in basso rispetto alla nube. Grandine di medie o anche grosse dimensioni ha anche interessato alcune zone.

Tra i dati pluviometrici più significativi di oggi nel Lazio, aggiornati alle ore 18:30, segnaliamo: 66mm a Lariano, 44mm a Palestrina, 31mm a Genazzano, 24mm ad Ariccia, 22mm a Mentana, Anagni.

