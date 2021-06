Maltempo, forti temporali e inondazioni in Svizzera: violenta grandinata danneggia auto e case a Bulle, una vittima [FOTO e VIDEO]

Ancora forte maltempo in Svizzera. Meno di una settimana dopo i violenti temporali che hanno colpito molteplici regioni del Paese, nuove intemperie si sono abbattute su cantone di Neuchâtel e di Friburgo nella serata di lunedì 28 giugno. Forti raffiche di vento, inondazioni e grandine grande come palle da golf hanno provocato tanti danni.

Nella Val-de-Travers, le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e grandine, con grandi disagi per la circolazione (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Raffiche di vento fino a 121km/h sono state registrate allo Chasseral, ai piedi del Giura. Nel cantone di Friburgo, grandine di grandi dimensioni ha colpito la città di Bulle, danneggiando le auto e i tetti delle case.

I violenti temporali hanno provocato anche una vittima nei pressi di Berna, dove un’automobilista è stata uccisa da un albero caduto sul suo veicolo. Secondo i primi accertamenti, la donna deceduta, la cui identificazione è ancora in corso, è rimasta intrappolata nel veicolo. La Polizia del cantone di Berna ha ricevuto oltre 300 chiamate di soccorso, la maggior parte per infiltrazioni d’acqua e alberi caduti.

Nel cantone di Zoug, due persone sono state ferite a causa della grandine: una ciclista di 29 anni ferita alla testa e una automobilista leggermente ferita dalle schegge di vetro del parabrezza frantumato dalla grandine. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire molte volte per tetti danneggiati e danni a causa della pioggia. Nel cantone di Lucerna, 3 persone sono state ferite a causa del maltempo: una è stata raggiunta da oggetti volanti e altre due sono state ferite dalla grandine. La Polizia ha ricevuto oltre 450 chiamate. Sull’autostrada A2 tra Rothenburg e Sursee, decine di auto sono rimaste bloccate dal maltempo, con i parabrezza danneggiati dalla grandine.