Maltempo, forti temporali in Piemonte e Veneto: furiose grandinate nel Trevigiano, chicchi come palle da golf a Sarano [FOTO e VIDEO]

Violenti temporali stanno colpendo Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolare tra le province di Padova e Treviso, nel Novarese e Torinese e nel Pordenonese. Una violenta supercella ha interessato Padova. I temporali stanno provocando grandinate, con chicchi anche di notevoli dimensioni (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il Trevigiano è il settore più colpito, con la grandine che ha raggiunto le dimensioni di palle da golf a Sarano. A Mura, i chicchi erano grossi come nocciole.

Dopo le violente grandinate del pomeriggio nel Vercellese, il maltempo in Piemonte ora si concentra tra le province di Novara e Torino. Una forte grandinata si è abbattuta sulla Torino-Milano (vedi video in fondo all’articolo); grandinate intense anche nel Novarese.

