Terremoto in Afghanistan: scossa magnitudo 5.1 a nord di Kabul

Una forte scossa di terremoto si è verificata in Afghanistan, a nord di Kabul.

Lo U.S. Geological Survey ha localizzato l’evento, magnitudo 5.1, a 13 km sudovest da Charikar, a circa 60 km a nord della capitale afgana, ad una profondità di 18,6 km.

Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.