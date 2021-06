Terremoto in Aspromonte, sciame sismico a Gambarie: 7 scosse al laghetto di Rumia nelle ultime ore

Uno sciame sismico, con scosse fortunatamente di piccola entità, sta colpendo in queste ore l’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria e precisamente nel territorio di Gambarie, nota località turistica dove questi piccoli sismi, seppur dalla bassa magnitudo, vengono distintamente avvertiti dalla popolazione in modo particolare nei pressi del laghetto di Rumia, dov’è localizzato l’epicentro in base ai dati ufficiali forniti dall’INGV.

Di seguito l’elenco con i dettagli sulle scosse odierne, l’orario in cui si sono verificate e la relativa magnitudo.