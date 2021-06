Terremoto in Turchia: Istanbul torna a tremare, sisma avvertito nella metropoli sul Bosforo

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi nella metropoli di Istanbul: si è trattato di un evento magnitudo 3.9, verificatosi alle 14:07 ora italiana, con epicentro a 12 km est-sudest dalla località di Umraniye (Turchia).

Al momento non si registrano danni a persone o cose, ha confermato la protezione civile turca (AFAD), mentre il Ministro dell’Ambiente e Urbanistica, Murat Kurum, ha dichiarato che sono attualmente in corso sopralluoghi in alcune delle aree dove il sisma è stato maggiormente avvertito.

L’osservatorio sismico di Istanbul ha individuato l’epicentro a pochi km dal quartiere di Kartal, sulla costa asiatica della metropoli sul Bosforo.

I sismologi concordano sul fatto che la porzione della lunga faglia anatolica attualmente in movimento abbia un potenziale energetico per un sisma di magnitudo superiore a 7.